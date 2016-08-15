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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Амкар-Пермь
Оренбург - Амкар-Пермь: обзор матча 15 августа 2016
Оренбург
15.08.2016, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Померко
83'
Желтая карточка
А. Саная
78'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Я. Бамба
75'
74'
Желтая карточка
А. Салугин
72'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Чума
61'
Замена
А. Милькович
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
А. Саная
️️️️
А. Прудников
61'
Желтая карточка
А. Померко
59'
56'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Шиндер
33'
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
В. Афонин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-2-2-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
20
Померко
84
Воробьев
6
Бамба
22
Ефремов
89
Прудников
4-1-3-2
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
32
Йовичич
20
Комолов
8
Огуде
13
Гиголаев
21
Чума
7
Шиндер
6
Бамба
88
Маркелов
88
Маркелов
6
Бамба
89
Прудников
32
Саная
32
Саная
89
Прудников
20
Померко
90
Делькин
90
Делькин
20
Померко
7
Шиндер
77
Костюков
77
Костюков
7
Шиндер
13
Гиголаев
2
Милькович
2
Милькович
13
Гиголаев
21
Чума
77
Салугин
77
Салугин
21
Чума
Остались в запасе
Оренбург
Амкар-Пермь
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Оренбург - Амкар-Пермь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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