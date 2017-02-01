Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 01 февраля 2017
Вест Хэм
01.02.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
17'
К. Де Брюйне
21'
Д. Сильва
66'
Я. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
80'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Э. Кэрролл
79'
73'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Э. Кэрролл
71'
67'
Замена
Фернандиньо
️️️️
К. Де Брюйне
66'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Я. Туре
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Фегули
64'
60'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
44'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Желтая карточка
М. Ланзини
24'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сильва
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Педро Мба Обьянг
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-1-2-1-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
23
Рид
3
Бирам
8
Фегули
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
18
Антонио
9
Кэрролл
4-1-3-1
13
Кабальеро
3
Санья
30
Отаменди
6
Стоунз
11
Коларов
42
Туре
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
21
Сильва
8
Фегули
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Фегули
9
Кэрролл
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Кэрролл
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Агуэро
19
Стерлинг
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Вест Хэм
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+