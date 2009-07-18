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Динамо - Спартак-Нальчик
Динамо - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 июля 2009
Динамо
18.07.2009, суббота, 18:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
81'
Д. Хохлов
89'
А. Кержаков
45'
Леандро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак-Нальчик
+2
Замена
Ф. Мартин Пароди
️️️️
Д. Ятченко
ГОЛ! 2:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Л. Уилкшир
Замена
А. Концевой
️️️️
К. Гетериев
ГОЛ! 1:1!
Д. Хохлов
Желтая карточка
Д. Ятченко
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Й. Танасиевич
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Ропотан
️️️️
В. Свежов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Леандро
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
Леандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
13
Казбек Гетериев
АП
11
Роман Концедалов
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
31
Леандро
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
4-3-3
30
Габулов
23
Комбаров
8
Колодин
13
Гранат
9
Комбаров
26
Уилкшир
6
Свежов
25
Хохлов
9
Кокорин
11
Кержаков
90
Смолов
4-3-1-2
22
Радич
15
Кисенков
25
Амисулашвили
20
Джудович
33
Ятченко
11
Концедалов
15
Машуков
7
Гогуа
13
Гетериев
31
Леандро
15
Калимуллин
90
Смолов
66
Танасиевич
66
Танасиевич
90
Смолов
9
Кокорин
5
Ковальчик
5
Ковальчик
9
Кокорин
6
Свежов
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Свежов
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
13
Гетериев
80
Концевой
80
Концевой
13
Гетериев
33
Ятченко
0
Пароди
0
Пароди
33
Ятченко
Остались в запасе
Динамо
Спартак-Нальчик
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Динамо - Спартак-Нальчик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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