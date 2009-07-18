Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 18 июля 2009
Рубин
18.07.2009, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
54'
А. Домингес (П)
77'
С. Игнашевич
80'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Бухаров
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Горбанец
Замена
Т. Нецид
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Домингес
Желтая карточка
И. Акинфеев
Замена
А. Домингес
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
В. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Степан Томас
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Мусса Маазу
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
3
Салуквадзе
61
Карадениз
37
Семак
40
Сибайя
16
Нобоа
32
Горбанец
11
Бухаров
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
88
Эркин
5
Шемберас
17
Красич
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
32
Горбанец
32
Баляйкин
32
Баляйкин
32
Горбанец
61
Карадениз
10
Домингес
10
Домингес
61
Карадениз
11
Бухаров
21
Адамов
21
Адамов
11
Бухаров
88
Эркин
15
Нецид
15
Нецид
88
Эркин
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Степан Томас
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Мусса Маазу
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Степан Томас
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Мусса Маазу
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
М.Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
А.Савкин (Балашиха)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
ЦСКА
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+