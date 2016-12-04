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Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2016
Эвертон
04.12.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
89'
Л. Бэйнс (П)
42'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бэйнс
89'
88'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
88'
Желтая карточка
М. Феллайни
85'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Я. Боласи
69'
Травма
Я. Боласи
68'
Замена
М. Холгейт
️️️️
Ш. Коулмен
67'
Травма
Ш. Коулмен
66'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Т. Клеверли
65'
42'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Марсьяль
Желтая карточка
Г. Бэрри
31'
16'
Желтая карточка
М. Рохо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-2-1-2-1
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
18
Бэрри
5
Гуйе
8
Клеверли
11
Боласи
87
Миральяс
9
Лукаку
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
4
Джонс
5
Рохо
36
Дармиан
16
Кэррик
21
Эррера
22
Мхитарян
8
Погба
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
23
Коулмен
27
Холгейт
27
Холгейт
23
Коулмен
11
Боласи
13
Валенсия
13
Валенсия
11
Боласи
8
Клеверли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
8
Клеверли
22
Мхитарян
25
Феллайни
25
Феллайни
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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