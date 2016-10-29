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Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 29 октября 2016
Вест Бромвич
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
19'
С. Агуэро
28'
С. Агуэро
79'
И. Гюндоган
90'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
90'
ГОЛ! 0:4!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Н. Шадли
87'
83'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Д. Сильва
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
77'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
76'
Желтая карточка
Фернандо
68'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Нолито
62'
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Д. МакКлин
56'
Желтая карточка
Д. Моррисон
53'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Флетчер
51'
Замена
Д. Леко
️️️️
Й. Ольссон
51'
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
Й. Ольссон
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
К. Доусон
16'
15'
Желтая карточка
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
35
Джонни Эванс
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
89
Насер Шадли
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-4-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
12
Ньом
35
Эванс
24
Флетчер
11
Брант
16
МакКлин
89
Шадли
23
Рондон
3-1-2-2-2
1
Браво
30
Отаменди
6
Стоунз
11
Коларов
5
Фернандо
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
3
Нолито
24
Флетчер
7
Моррисон
7
Моррисон
24
Флетчер
13
Ольссон
17
Леко
17
Леко
13
Ольссон
89
Шадли
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
89
Шадли
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
21
Сильва
24
Гарсия
24
Гарсия
21
Сильва
3
Нолито
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
3
Нолито
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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