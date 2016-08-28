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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 28 августа 2016
Манчестер Сити
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
7'
Р. Стерлинг
18'
Фернандиньо
90+2'
Р. Стерлинг
58'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
ГОЛ! 3:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
90'
+2
Замена
Фернандо
️️️️
С. Агуэро
88'
78'
Замена
Х. Кальери
️️️️
У. Рид
Замена
С. Насри
️️️️
Нолито
75'
60'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Э. Валенсия
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Стоунз
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
Пас отдал
А. Масуаку
51'
Желтая карточка
М. Нобл
48'
Желтая карточка
Э. Флетчер
45'
Замена
С. Бирам
️️️️
Г. Торе
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
К. Де Брюйне
18'
14'
Желтая карточка
А. Масуаку
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Нолито
7'
Желтая карточка
Фернандиньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
3
Нолито
ЛФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
16
Марк Нобл
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
3
Клиши
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
21
Сильва
3
Нолито
10
Агуэро
4-1-1-1-3
13
Адриан
23
Рид
39
Коллинс
21
Огбонна
26
Масуаку
8
Куяте
30
Торе
16
Нобл
18
Антонио
13
Валенсия
11
Флетчер
6
Стоунз
11
Коларов
11
Коларов
6
Стоунз
3
Нолито
14
Насри
14
Насри
3
Нолито
10
Агуэро
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Агуэро
30
Торе
3
Бирам
3
Бирам
30
Торе
13
Валенсия
22
Ланзини
22
Ланзини
13
Валенсия
23
Рид
9
Кальери
9
Кальери
23
Рид
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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