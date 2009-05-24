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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 24 мая 2009
Кубань (ЛФЛ)
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
59'
А. Топчу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Желтая карточка
А. Ботвиньев
+2
Замена
С. Сретенович
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
Д. Траоре
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Замена
Т. Нецид
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
М. Красич
Замена
М. Красич
️️️️
М. Маазу
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Э. Рахимич
ГОЛ! 1:0!
А. Топчу
Пас отдал
А. Касаев
Желтая карточка
Х. Драман
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
Г. Джиоев
Желтая карточка
Д. Шемберас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
34
Андрей Ушенин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
23
Георгий Джиоев
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
0
Хамину Драман
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
25
Элвир Рахимич
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-5-1
62
Ботвиньев
98
Боавентура
34
Ушенин
2
Засеев
14
Хагуш
11
Касаев
2
Кайта
8
Тлисов
23
Джиоев
10
Топчу
0
Драман
4-3-1-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
5
Шемберас
4
Игнашевич
88
Эркин
25
Рахимич
10
Мамаев
18
Жирков
28
Карвальо
22
Маазу
19
Вагнер Лав
0
Драман
0
Сретенович
0
Сретенович
0
Драман
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
11
Касаев
15
Траоре
15
Траоре
11
Касаев
25
Рахимич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
25
Рахимич
22
Маазу
17
Красич
17
Красич
22
Маазу
88
Эркин
15
Нецид
15
Нецид
88
Эркин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А. Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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