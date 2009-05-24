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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Ростов
Москва - Ростов: обзор матча 24 мая 2009
Москва
24.05.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
33'
А. Самедов
84'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Ростов
Вторая желтая
М. Рожков
ГОЛ! 2:0!
М. Якубко
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Замена
З. Вукич
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Б. Петрович
Замена
Б. Крунич
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
М. Рожков
Замена
А. Кульчий
️️️️
Е. Чо Хонг
Замена
М. Ахметович
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Ростов
1
Роман Герус
ВР
0
Михаил Рожков
ЛЗ
8
Александр Черкес
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
15
Иван Живанович
ПЗ
0
Ен Чо Хонг
ЛП
81
Михаил Осинов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
14
Набабкин
24
Епуряну
7
Шешуков
88
Григалава
23
Тарасов
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Самедов
19
Бракамонте
26
Якубко
4-4-2
1
Герус
15
Живанович
8
Черкес
33
Анджелкович
0
Рожков
8
Гацкан
81
Осинов
11
Петрович
0
Хонг
10
Лебеденко
98
Акимов
17
Ребко
0
Крунич
0
Крунич
17
Ребко
9
Вукич
9
Вукич
19
Самедов
16
Ставпец
16
Ставпец
19
Самедов
11
Петрович
10
Кузнецов
10
Кузнецов
11
Петрович
0
Хонг
24
Кульчий
24
Кульчий
0
Хонг
10
Лебеденко
90
Ахметович
90
Ахметович
10
Лебеденко
Остались в запасе
Москва
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Максим Астафьев
ПП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Максим Астафьев
ПП
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Москва - Ростов
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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