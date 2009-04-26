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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь: обзор матча 26 апреля 2009
Спартак-Нальчик
26.04.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
30'
А. Концевой
42'
В. Кисенков
67'
И. Гошоков
84'
П. Сикимич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:1!
П. Сикимич
Замена
М. Дзахмишев
️️️️
А. Концевой
Замена
Р. Концедалов
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
В. Гришин
ГОЛ! 3:0!
И. Гошоков
Пас отдал
А. Концевой
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
П. Сикимич
️️️️
М. Кушев
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Н. Жиляев
ГОЛ! 2:0!
В. Кисенков
ГОЛ! 1:0!
А. Концевой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
20
Миодраг Джудович
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
ЦП
7
Гогита Гогуа
ПП
0
Ислам Гошоков
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ПЗ
7
Георги Пеев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
10
Иван Старков
ПП
29
Мартин Кушев
ЦФ
9
Николай Жиляев
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
75
Марат Бикмаев
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
20
Жеан Карлос
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-2
1
Хомич
20
Джудович
33
Ятченко
25
Амисулашвили
15
Кисенков
7
Берхамов
15
Машуков
31
Леандро
7
Гогуа
80
Концевой
0
Гошоков
4-4-2
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
10
Старков
13
Новакович
18
Дринчич
7
Пеев
9
Жиляев
29
Кушев
80
Концевой
11
Дзахмишев
11
Дзахмишев
80
Концевой
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Берхамов
11
Концедалов
11
Концедалов
7
Берхамов
71
Дзахов
71
Дзахов
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
9
Жиляев
29
Кушев
81
Сикимич
81
Сикимич
29
Кушев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А. Монахов
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
8000 из 18000 зрителей (44%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:45 (прямая)
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