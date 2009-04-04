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РПЛ 2026/2027
Сатурн - Кубань (ЛФЛ)
Сатурн - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 04 апреля 2009
Сатурн
04.04.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
31'
Д. Кириченко
56'
Д. Кириченко
33'
Д. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Зелао
+3
Замена
Д. Халилович
️️️️
М. Топич
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Л. Ковель
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
С. Кайта
Желтая карточка
А. Игонин
ГОЛ! 2:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
Р. Нахушев
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Б. Ангбва
ГОЛ! 1:1!
Д. Траоре
Пас отдал
Х. Драман
ГОЛ! 1:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
М. Топич
10'
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
16
Вадим Евсеев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
8
Марко Топич
ЛП
5
Петр Немов
ЦП
4
Алексей Игонин
(К)
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
11
Алан Касаев
АП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-5-1
31
Кински
16
Евсеев
26
Зелао
55
Нахушев
4
Ангбва
8
Топич
5
Немов
4
Игонин
5
Каряка
28
Кузьмичев
10
Кириченко
4-4-1-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
10
Топчу
2
Кайта
34
Ушенин
0
Драман
11
Касаев
15
Траоре
8
Топич
0
Халилович
0
Халилович
8
Топич
10
Кириченко
11
Ковель
11
Ковель
10
Кириченко
5
Каряка
84
Воробьев
84
Воробьев
5
Каряка
2
Засеев
8
Тлисов
8
Тлисов
2
Засеев
2
Кайта
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
2
Кайта
Остались в запасе
Сатурн
Кубань (ЛФЛ)
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрген Ребер
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Ребер
Статистика матча Сатурн - Кубань (ЛФЛ)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д.Мосякин
С.Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Сатурн
Посещаемость:
6000 из 16500 зрителей (36%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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