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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 05 апреля 2009
Амкар-Пермь
05.04.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
+1
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
И. Старков
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Д. Карвальо
Замена
Вильям
️️️️
С. Волков
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Лав
Замена
Э. Рахимич
️️️️
М. Красич
Вторая желтая
Д. Шемберас
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ПЗ
7
Георги Пеев
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Вильям
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-3-3
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
28
Гришин
7
Пеев
13
Новакович
18
Дринчич
1
Волков
29
Кушев
20
Жеан Карлос
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
15
Одиа
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
10
Мамаев
18
Жирков
28
Карвальо
19
Вагнер Лав
Жиляев
10
Старков
10
Старков
Жиляев
20
Жеан Карлос
9
Жиляев
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
1
Волков
6
Вильям
6
Вильям
1
Волков
17
Красич
25
Рахимич
25
Рахимич
17
Красич
28
Карвальо
20
Алдонин
20
Алдонин
28
Карвальо
19
Вагнер Лав
15
Нецид
15
Нецид
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
И.Зарипов (Ленинградская область)
В.Булыгин (Волгоград)
Делегат:
В.Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
17800
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 20:30 (в записи)
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