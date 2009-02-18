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Расписание матчей
Сампдория - Металлист
Сампдория - Металлист: обзор матча 18 февраля 2009
Сампдория
18.02.2009, среда, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Металлист
45'
Д. Олейник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Металлист
+3
Замена
С. Ганцарчик
️️️️
Эдмар
Замена
А. Березовчук
️️️️
А. Рыкун
Желтая карточка
А. Горяинов
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Д. Олейник
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Р. Циглер
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
П. Саммарко
️️️️
Д. Дессена
Замена
️️️️
Д. Франческини
Желтая карточка
М. Станкявичус
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Олейник
Желтая карточка
В. Бордиян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
3
Циглер
24
Раджи
17
Луккини
18
Станкявичус
0
Франческини
17
Паломбо
27
Дессена
4
Падалино
99
Кассано
20
Беллуччи
4-3-2
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
37
Бордиян
2
Майдана
78
Валяев
15
Слюсар
8
Эдмар
0
Рыкун
16
Олейник
27
Дессена
23
Саммарко
23
Саммарко
27
Дессена
3
Циглер
19
Марилунго
19
Марилунго
3
Циглер
8
Эдмар
22
Ганцарчик
22
Ганцарчик
8
Эдмар
0
Рыкун
4
Березовчук
4
Березовчук
0
Рыкун
Жажа
32
Девич
32
Девич
Жажа
Остались в запасе
Сампдория
Металлист
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Остались в запасе
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Статистика матча Сампдория - Металлист
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Помощники судьи:
Золтан Секей
Себастьян Георге (оба - Румыния)
Делегат:
Ив Бурньон (Люксембург)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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