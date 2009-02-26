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Расписание матчей
Металлист - Сампдория
Металлист - Сампдория: обзор матча 26 февраля 2009
Металлист
26.02.2009, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сампдория
29'
С. Валяев
40'
Жажа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлист - Сампдория
Замена
А. Березовчук
️️️️
Д. Олейник
Замена
М. Мустаккио
️️️️
М. Падалино
Замена
В. Бордиян
️️️️
Жажа
Замена
Д. Франческини
️️️️
М. Станкявичус
Замена
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
П. Саммарко
Замена
М. Девич
️️️️
А. Рыкун
ГОЛ! 2:0!
Жажа
ГОЛ! 1:0!
С. Валяев
Пас отдал
Эдмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Мариус Станкявичус
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
4-3-2-1
29
Горяинов
22
Ганцарчик
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
78
Валяев
8
Эдмар
15
Слюсар
16
Олейник
0
Рыкун
70
Жажа
3-5-2
83
Миранте
14
Кампаньяро
3
Да Кошта
5
Гастальделло
4
Падалино
23
Саммарко
18
Станкявичус
27
Дессена
3
Циглер
20
Беллуччи
19
Марилунго
70
Жажа
37
Бордиян
37
Бордиян
70
Жажа
16
Олейник
4
Березовчук
4
Березовчук
16
Олейник
0
Рыкун
32
Девич
32
Девич
0
Рыкун
4
Падалино
17
Мустаккио
17
Мустаккио
4
Падалино
18
Станкявичус
0
Франческини
0
Франческини
18
Станкявичус
Остались в запасе
Металлист
Сампдория
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
Статистика матча Металлист - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Помощники судьи:
Детлеф Шеппе
Кай Фосс (оба - Германия)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)
Стадион:
ОСК Металлист
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