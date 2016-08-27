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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 27 августа 2016
Реал Солт-Лейк
27.08.2016, суббота, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Колорадо
39'
Ю. Мовсисян
48'
Ю. Мовсисян
5'
Ш. Гаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ж. Плата
89'
84'
Желтая карточка
М. Бач
Замена
О. Гарсия
️️️️
Ю. Мовсисян
76'
61'
Замена
М. Азира
️️️️
Д. Пауэрс
60'
Желтая карточка
Д. Пауэрс
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
48'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мовсисян
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Гаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
11
Хавьер Моралес
ЛП
5
Кайл Беккерман
ЦП
19
Люк Малхолланд
ПП
8
Жоао Плата
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
4
Марк Бач
ЦЗ
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Сэм Кронин
ЛП
11
Шкелзен Гаши
АП
8
Диллон Пауэрс
ПП
10
Марко Паппа
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
3-3-3
18
Римандо
4
Олаве
15
Глад
16
Вингерт
11
Моралес
5
Беккерман
19
Малхолланд
8
Плата
14
Мовсисян
22
Мартинес
4-2-1-2
1
Ховард
15
Миллер
23
Барлинг
44
Сьеберг
4
Бач
8
Пауэрс
6
Кронин
11
Гаши
14
Баджи
10
Паппа
14
Мовсисян
13
Гарсия
13
Гарсия
14
Мовсисян
8
Плата
7
Аллен
7
Аллен
8
Плата
8
Пауэрс
22
Азира
22
Азира
8
Пауэрс
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
27
Джон Стерцер
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
27
Джон Стерцер
ЦП
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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