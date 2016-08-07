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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 07 августа 2016
Торонто
07.08.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
20'
С. Джовинко
29'
С. Джовинко
76'
С. Джовинко (П)
88'
Т. Банбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
88'
ГОЛ! 3:1!
Т. Банбери
80'
Замена
З. Хериво
️️️️
О. Камара
Замена
Э. Морган
️️️️
С. Бейташур
79'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Джовинко
76'
65'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Факундес
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Д. Чапмен
62'
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
4
Майкл Брэдли
АП
33
Стивен Бейташур
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
22
Бобби Шаттлвос
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЛП
22
Келин Роу
ЦП
24
Ли Нгюйен
АП
9
Ола Камара
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
5
Эштон Морган
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
10
Тил Банбери
ЦФ
3-3-1-1
25
Боно
3
Мур
4
Хагглунд
23
Уилльямс
21
Осорио
14
Чапмен
33
Бейташур
4
Брэдли
21
Джовинко
3-2-1-2
22
Шаттлвос
23
Гонсалвеш
8
Тирни
28
Вудберри
22
Роу
16
Кобаяши
24
Нгюйен
77
Факундес
9
Камара
33
Бейташур
5
Морган
5
Морган
33
Бейташур
14
Чапмен
8
Дельгадо
8
Дельгадо
14
Чапмен
77
Факундес
27
Уотсон
27
Уотсон
77
Факундес
9
Камара
21
Хериво
21
Хериво
9
Камара
Остались в запасе
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
2
Джастин Морроу
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
2
Джастин Морроу
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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Торонто
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