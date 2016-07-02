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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 июля 2016
Реал Солт-Лейк
02.07.2016, суббота, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
57'
Х. Мануэль Мартинес
90'
Д. Джеффри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеффри
Замена
О. Гарсия
️️️️
Ж. Плата
82'
81'
Желтая карточка
Б. Боссвелл
75'
Замена
Ж. Бюшер
️️️️
М. Сарвас
65'
Замена
Д. Джеффри
️️️️
Л. Акоста
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Мартинес
57'
Желтая карточка
К. Беккерман
42'
Желтая карточка
Т. Белтран
19'
3'
Желтая карточка
Т. Кемп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
19
Люк Малхолланд
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
13
Ламар Нигл
ЦФ
10
Фабиан Эспиндола
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Реал Солт-Лейк
24
Джефф Аттинелла
ВР
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
25
Джаред Джеффри
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
3-3-3
18
Римандо
2
Белтран
15
Глад
21
Маунд
5
Беккерман
11
Моралес
19
Малхолланд
14
Мовсисян
8
Плата
22
Мартинес
4-3-3
28
Хамид
6
Опаре
32
Боссвелл
2
Кемп
5
Франклин
31
Сарвас
14
ДеЛеон
32
Акоста
10
Эспиндола
13
Нигл
9
Саборио
8
Плата
13
Гарсия
13
Гарсия
8
Плата
32
Акоста
25
Джеффри
25
Джеффри
32
Акоста
31
Сарвас
25
Бюшер
25
Бюшер
31
Сарвас
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Крис Вингерт
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
48
Трэвис Уорра
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Крис Вингерт
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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