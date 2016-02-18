Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Мольде
Севилья - Мольде: обзор матча 18 февраля 2016
Севилья
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Мольде
35'
Ф. Льоренте
49'
Ф. Льоренте
72'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Мольде
80'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Ф. Эушнес
73'
Замена
Агналдо
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Крон-Дели
73'
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
72'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Кристофоро
69'
63'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
57'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Коке
49'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Витоло
35'
12'
Желтая карточка
П. Диуф
10'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
51
Кристиан Странде
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
21
Агналдо
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-5-1-1
13
Сорья
18
Эскудеро
15
Колоджейчак
23
Коке
15
Н'Зонзи
41
Кристофоро
23
Карришу
7
Крон-Дели
11
Банега
7
Витоло
12
Льоренте
4-1-1-1-3
34
Хорват
13
Фло
4
Тойвио
28
Габриэльсен
4
Форрен
14
Эушнес
6
Хестад
10
Эльюнусси
9
Мострем
8
Гульбрандсен
30
Диуф
41
Кристофоро
10
Иборра
10
Иборра
41
Кристофоро
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
10
Эльюнусси
5
Хестад
5
Хестад
10
Эльюнусси
8
Гульбрандсен
21
Агналдо
21
Агналдо
8
Гульбрандсен
14
Эушнес
7
Свендсен
7
Свендсен
14
Эушнес
Остались в запасе
Севилья
Мольде
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
51
Кристиан Странде
ЦЗ
1
Андреас Линде
ВР
28
Амиду Диоп
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
51
Кристиан Странде
ЦЗ
1
Андреас Линде
ВР
28
Амиду Диоп
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Севилья - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
Новости команд
Все
Севилья
Мольде
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+