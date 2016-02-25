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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Севилья
Мольде - Севилья: обзор матча 25 февраля 2016
Мольде
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Севилья
43'
Э. Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Севилья
Замена
К. Странде
️️️️
Д. Берг Хестад
90'
+4
81'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
П. Странд
️️️️
М. Мострем
80'
80'
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
А. Диоп
️️️️
С. Свендсен
67'
Желтая карточка
В. Форрен
66'
62'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
55'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:0!
Э. Хестад
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
51
Кристиан Странде
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
4-1-1-2-2
34
Хорват
4
Форрен
4
Тойвио
28
Габриэльсен
13
Фло
14
Эушнес
6
Хестад
10
Эльюнусси
5
Хестад
7
Свендсен
9
Мострем
4-4-1-1
13
Сорья
17
Фасио
25
Мариано
15
Колоджейчак
18
Эскудеро
10
Иборра
19
Рейес
11
Банега
23
Карришу
22
Коноплянка
12
Льоренте
6
Хестад
51
Странде
51
Странде
6
Хестад
9
Мострем
24
Странд
24
Странд
9
Мострем
7
Свендсен
28
Диоп
28
Диоп
7
Свендсен
22
Коноплянка
90
Фигейраш
90
Фигейраш
22
Коноплянка
19
Рейес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
19
Рейес
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
Остались в запасе
Мольде
Севилья
1
Андреас Линде
ВР
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мольде - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Акер Стэдион
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