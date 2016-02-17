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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Реал
Рома - Реал: обзор матча 17 февраля 2016
Рома
17.02.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал
56'
К. Роналду
84'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Реал
87'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Роналду
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Салах
85'
84'
ГОЛ! 0:2!
Хесе
83'
Желтая карточка
С. Рамос
81'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Де Росси
️️️️
В. Ванкер
76'
65'
Травма
Х. Родригес
63'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
62'
61'
Желтая карточка
Р. Варан
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
(К)
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Диего Перотти
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Майкон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-1-3-2
13
Щесны
12
Динь
44
Манолас
22
Рюдигер
24
Флоренци
21
Ванкер
44
Наингголан
8
Перотти
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
10
Салах
4-2-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Кроос
14
Модрич
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
21
Ванкер
16
Де Росси
16
Де Росси
21
Ванкер
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Тотти
10
Тотти
10
Салах
7
Роналду
5
Каземиро
5
Каземиро
7
Роналду
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
Остались в запасе
Рома
Реал
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Рома - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Помощники судьи:
Роман Слишко (Словакия) Мартин Вильчек (Чехия)
Дополнительные помощники:
Петр Арделяну (Чехия) Михал Патак (Чехия)
Резервный судья:
Томаш Мокруш (Чехия)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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