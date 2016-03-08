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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Рома
Реал - Рома: обзор матча 08 марта 2016
Реал
08.03.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Рома
63'
К. Роналду
66'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Рома
85'
Замена
Майкон
️️️️
С. Кейта
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
83'
76'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Замена
Хесе
️️️️
Л. Модрич
75'
73'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
А. Флоренци
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
63'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
60'
46'
Замена
В. Ванкер
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Данило
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
8
Диего Перотти
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
13
Данило
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
7
Роналду
4-1-2-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
87
Жуканович
12
Динь
20
Кейта
8
Перотти
15
Пьянич
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
14
Модрич
10
Хесе
10
Хесе
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
20
Кейта
13
Майкон
13
Майкон
20
Кейта
15
Пьянич
21
Ванкер
21
Ванкер
15
Пьянич
24
Флоренци
10
Тотти
10
Тотти
24
Флоренци
Остались в запасе
Реал
Рома
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Реал - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки (Польша)
Томаш Листкевич (Польша)
Дополнительные помощники:
Павел Рачковски (Польша)
Томаш Мусял (Польша)
Резервный судья:
Радослав Сейка (Польша)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
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