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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Шотландия
Англия - Шотландия: обзор матча 11 ноября 2016
Англия
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
24'
Д. Старридж
50'
А. Лаллана
61'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Шотландия
Желтая карточка
У. Руни
90'
+1
82'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Р. Снодграсс
79'
Замена
К. Патерсон
️️️️
И. Анья
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Старридж
75'
66'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 3:0!
Г. Кэхилл
Пас отдал
У. Руни
61'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
57'
56'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
ГОЛ! 2:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Роуз
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
К. Уокер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
8
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
0
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
7
Роберт Снодграсс
РФ
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Джек Уилшир
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Шотландия
21
Джек Хэмилтон
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
0
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Харт
15
Дайер
5
Стоунз
15
Кэхилл
3
Роуз
2
Уокер
8
Хендерсон
10
Стерлинг
8
Лаллана
10
Руни
15
Старридж
3-4-1-2
21
Гордон
0
Уоллас
5
Хэнли
14
Берра
7
Моррисон
8
Браун
19
Флетчер
11
Анья
25
Форрест
7
Снодграсс
20
Гриффитс
15
Старридж
11
Варди
11
Варди
15
Старридж
7
Снодграсс
4
Ритчи
4
Ритчи
7
Снодграсс
11
Анья
13
Патерсон
13
Патерсон
11
Анья
7
Моррисон
18
МакАртур
18
МакАртур
7
Моррисон
Остались в запасе
Англия
Шотландия
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
21
Джек Хэмилтон
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
21
Джек Хэмилтон
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Англия - Шотландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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