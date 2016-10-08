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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Чехия
Германия - Чехия: обзор матча 08 октября 2016
Германия
08.10.2016, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Чехия
13'
Т. Мюллер
49'
Т. Кроос
65'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Чехия
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ю. Дракслер
80'
76'
Замена
В. Кадлец
️️️️
М. Выдра
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Т. Кроос
76'
69'
Замена
И. Скалак
️️️️
М. Петржела
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Й. Хектор
68'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Хектор
65'
63'
Замена
Л. Дроппа
️️️️
Д. Павелка
54'
Желтая карточка
Д. Павелка
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Й. Киммих
49'
19'
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
0
Милан Петржела
ПП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Макс Майер
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
20
Иржи Скалак
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
0
Лукаш Дроппа
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
3
Хектор
5
Хуммельс
17
Боатенг
6
Киммих
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
4-5-1
1
Вацлик
2
Кадержабек
6
Сивок
17
Сухи
22
Новак
0
Петржела
9
Докал
0
Горжава
15
Павелка
7
Крейчи
10
Выдра
3
Хектор
4
Хеведес
4
Хеведес
3
Хектор
8
Кроос
21
Гюндоган
21
Гюндоган
8
Кроос
7
Дракслер
14
Брандт
14
Брандт
7
Дракслер
0
Петржела
20
Скалак
20
Скалак
0
Петржела
15
Павелка
0
Дроппа
0
Дроппа
15
Павелка
10
Выдра
14
Кадлец
14
Кадлец
10
Выдра
Остались в запасе
Германия
Чехия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
18
Макс Майер
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
18
Макс Майер
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Германия - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Германия
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