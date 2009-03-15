Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - ЦСКА
Сатурн - ЦСКА: обзор матча 15 марта 2009
Сатурн
15.03.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
69'
А. Дзагоев
83'
С. Игнашевич
87'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - ЦСКА
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:3!
С. Игнашевич
Пас отдал
Д. Карвальо
Замена
Е. Алдонин
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 0:2!
С. Игнашевич
Пас отдал
В. Березуцкий
Замена
В. Юрченко
️️️️
В. Кузьмичев
Замена
С. Окоронкво
️️️️
А. Еременко
Замена
М. Красич
️️️️
Т. Нецид
Желтая карточка
А. Игонин
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Березуцкий
Желтая карточка
Д. Карвальо
Желтая карточка
П. Мамаев
Вторая желтая
Б. Ангбва
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Желтая карточка
Л. Ковель
15'
Желтая карточка
Б. Ангбва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
16
Вадим Евсеев
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
4
Алексей Игонин
(К)
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
11
Леонид Ковель
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
20
Алексей Еременко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Сатурн
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
4-4-2
31
Кински
16
Евсеев
3
Мальков
26
Зелао
4
Ангбва
28
Кузьмичев
4
Игонин
5
Немов
11
Ковель
20
Еременко
8
Топич
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
28
Карвальо
66
Дзагоев
10
Мамаев
18
Жирков
15
Нецид
28
Кузьмичев
0
Юрченко
0
Юрченко
28
Кузьмичев
8
Окоронкво
8
Окоронкво
88
Эркин
88
Эркин
10
Мамаев
20
Алдонин
20
Алдонин
10
Мамаев
15
Нецид
17
Красич
17
Красич
15
Нецид
Остались в запасе
Сатурн
ЦСКА
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрген Ребер
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
Главный тренер
Юрген Ребер
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Сатурн - ЦСКА
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Сатурн
Посещаемость:
10000 из 16500 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
Новости команд
Все
Сатурн
ЦСКА
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+