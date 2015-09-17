Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Бешикташ
Скендербеу - Бешикташ: обзор матча 17 сентября 2015
Скендербеу
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
28'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Бешикташ
84'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Х. Салихи
️️️️
П. Олаинка
70'
Замена
К. Вангели
️️️️
Адемир
67'
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Тосун
55'
Замена
Г. Торе
️️️️
К. Фрей
Замена
Б. Нимага
️️️️
Л. Латифи
46'
Желтая карточка
П. Олаинка
45'
Желтая карточка
Б. Бериша
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
Д. Тосун
24'
Желтая карточка
К. Фрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
20
Адемир
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
10
Бленди Шкемби
ЦП
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Шехи
23
Абази
3
Арапи
33
Радас
20
Адемир
10
Шкемби
88
Лилай
77
Латифи
30
Эскердинья
7
Бериша
99
Олаинка
4-4-2
29
Зенгин
12
Кейбаши
44
Родолфо
22
Гулум
32
Бек
20
Уйсал
7
Соса
11
Фрей
13
Хатчинсон
7
Куарежма
23
Тосун
20
Адемир
32
Вангели
32
Вангели
20
Адемир
77
Латифи
29
Нимага
29
Нимага
77
Латифи
99
Олаинка
14
Салихи
14
Салихи
99
Олаинка
11
Фрей
30
Торе
30
Торе
11
Фрей
7
Куарежма
9
Пектемек
9
Пектемек
7
Куарежма
23
Тосун
27
Гомес
27
Гомес
23
Тосун
Остались в запасе
Скендербеу
Бешикташ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
7
Герхард Проньи
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
12
Эрион Ллапанжи
ВР
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
7
Герхард Проньи
ЦП
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Скендербеу - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Ружди Бижута
Новости команд
Все
Скендербеу
Бешикташ
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+