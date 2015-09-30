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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Реал
Мальме - Реал: обзор матча 30 сентября 2015
Мальме
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Реал
29'
К. Роналду
90'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Реал
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
84'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Иско
Замена
Ф. Карвальо
️️️️
Н. Джурдич
81'
Вторая желтая
Й. Йотун
78'
75'
Желтая карточка
Иско
73'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Ковачич
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Эйкрем
️️️️
В. Родич
67'
37'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
Ж. Инге Бергет
36'
Желтая карточка
Й. Йотун
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
М. Розенберг
21'
11'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
20
Владимир Родич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-3
1
Виланд
3
Тиннерхольм
4
Арнасон
20
Бенгтссон
19
Йотун
20
Родич
6
Левицки
8
Аду
9
Розенберг
14
Бергет
28
Джурдич
4-1-2-1-2
1
Навас
5
Арбелоа
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Ковачич
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
28
Джурдич
25
Карвальо
25
Карвальо
28
Джурдич
20
Родич
23
Эйкрем
23
Эйкрем
20
Родич
9
Бензема
14
Модрич
14
Модрич
9
Бензема
22
Иско
90
Черышев
90
Черышев
22
Иско
8
Ковачич
17
Васкес
17
Васкес
8
Ковачич
Остались в запасе
Мальме
Реал
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Мальме - Реал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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