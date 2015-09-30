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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - ПСЖ
Шахтер - ПСЖ: обзор матча 30 сентября 2015
Шахтер
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
7'
С. Орье
23'
Д. Луис
90+1'
Д. Срна (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - ПСЖ
90'
+2
Замена
Э. Лавесси
️️️️
З. Ибрагимович
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Срна
89'
Желтая карточка
Т. Силва
86'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Гладкий
85'
82'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Кавани
Замена
Бернард
️️️️
Марлос
71'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Тайсон
71'
65'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Луис
Пас отдал
С. Орье
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Орье
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
17
Малышев
7
Фред
11
Тейшейра
10
Марлос
20
Гладкий
11
Тайсон
4-3-1-2
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
20
Гладкий
31
Дентиньо
31
Дентиньо
20
Гладкий
11
Тайсон
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Тайсон
10
Марлос
11
Бернард
11
Бернард
10
Марлос
11
Ди Мария
15
Пасторе
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Моура
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Шахтер
ПСЖ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Шахтер - ПСЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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