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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Гент
Зенит - Гент: обзор матча 29 сентября 2015
Зенит
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гент
35'
А. Дзюба
67'
О. Шатов
56'
Т. Маттон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Гент
90'
Желтая карточка
Н. Педерсен
90'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Рафинья
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
88'
87'
Желтая карточка
К. Сайеф
84'
Замена
Б. Раман
️️️️
Т. Маттон
80'
Замена
Н. Педерсен
️️️️
Д. Миличевич
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Дзюба
71'
ГОЛ! 2:1!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
67'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
62'
Желтая карточка
Х. Гарсия
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Маттон
Пас отдал
С. Кумс
42'
Желтая карточка
Л. Депуатр
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Гент
26
Матс Селс
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
19
Никлас Педерсен
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
22
Анюков
6
Ломбертс
24
Гарай
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
3-5-1-1
26
Селс
4
Нильсен
23
Митрович
4
Рафинья
10
Нето
8
Маттон
77
Миличевич
21
Асаре
16
Сайеф
24
Кумс
29
Депуатр
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
22
Дзюба
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Дзюба
8
Маттон
14
Раман
14
Раман
8
Маттон
77
Миличевич
19
Педерсен
19
Педерсен
77
Миличевич
4
Рафинья
17
Кулибали
17
Кулибали
4
Рафинья
Остались в запасе
Зенит
Гент
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Зенит - Гент
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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