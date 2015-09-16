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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Арсенал
Динамо Загреб - Арсенал: обзор матча 16 сентября 2015
Динамо Загреб
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
24'
А. Окслэд-Чемберлен (АГ)
58'
Ж. Фернандес
79'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Арсенал
Желтая карточка
М. Рог
90'
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
М. Пьяца
88'
87'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
Замена
М. Рог
️️️️
Д. Антолич
82'
79'
ГОЛ! 2:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
Замена
А. Чорич
️️️️
Ж. Фернандес
74'
Желтая карточка
И. Пинту
65'
65'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
К. Гиббс
64'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Артета
64'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фернандес
Пас отдал
П. Машаду
58'
Желтая карточка
Д. Антолич
47'
40'
Вторая желтая
О. Жиру
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
24'
23'
Желтая карточка
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Армин Ходжич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-4-3
82
Эдуарду
12
Пинту
4
Таравель
30
Сигали
8
Антолич
45
Адеми
55
Машаду
19
Пиварич
10
Фернандес
7
Пьяца
2
Судани
4-1-2-1-2
1
Оспина
26
Дебюши
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Гиббс
8
Артета
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
7
Пьяца
32
Бенкович
32
Бенкович
7
Пьяца
8
Антолич
26
Рог
26
Рог
8
Антолич
10
Фернандес
19
Чорич
19
Чорич
10
Фернандес
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
32
Уолкотт
32
Уолкотт
8
Артета
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
Остались в запасе
Динамо Загреб
Арсенал
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Динамо Загреб - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 00:20)
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