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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 28 февраля 2016
Кьево
28.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
51'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
90'
+1
Желтая карточка
С. Де Майо
Желтая карточка
М. Гобби
88'
Замена
Н. Фрей
️️️️
Л. Кастро
82'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Бирса
72'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Н. Ригони
68'
63'
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Черчи
62'
Желтая карточка
К. Ансальди
60'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Б. Джемаили
57'
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
Желтая карточка
И. Радованович
53'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастро
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
51'
48'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-2-2-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
12
Цесар
18
Гобби
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
19
Кастро
31
Пеллисьер
40
М'Поку
4-3-1-2
1
Перин
14
Ансальди
87
Де Майо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
8
Ринкон
30
Ригони
21
Джемаили
10
Сусо
7
Черчи
9
Матавж
19
Кастро
21
Фрей
21
Фрей
19
Кастро
69
Ригони
56
Хетемай
56
Хетемай
69
Ригони
23
Бирса
69
Меджиорини
69
Меджиорини
23
Бирса
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
21
Джемаили
77
Тахцидис
77
Тахцидис
21
Джемаили
7
Черчи
88
Лазович
88
Лазович
7
Черчи
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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