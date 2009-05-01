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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлист
Арсенал - Металлист: обзор матча 01 мая 2009
Арсенал
01.05.2009, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
18'
М. Обрадович
23'
Зезето
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлист
Замена
Д. Семочко
️️️️
Эдмар
Замена
Л. Джакобия
️️️️
А. Старгородский
Замена
В. Лысенко
️️️️
С. Литовченко
Замена
В. Бордиян
️️️️
В. Слюсар
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Зезето
ГОЛ! 0:2!
Зезето
20'
Желтая карточка
В. Слюсар
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Обрадович
Пас отдал
С. Ганцарчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
(К)
ВР
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
6
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
0
Жиль
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
0
Вальтер Асеведо
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
25
Зезето
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
3
Андрей Распопов
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
0
Лаша Джакобия
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
0
Роман Бутенко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
4-4-2
1
Рева
0
Литовченко
16
Евсеев
23
Шершун
38
Ещенко
20
Закарлюка
11
Старгородский
4
Хомин
6
Кузнецов
7
Мазилу
0
Жиль
4-3-1-2
29
Горяинов
18
Гуйе
26
Обрадович
4
Березовчук
22
Ганцарчик
8
Эдмар
15
Слюсар
0
Асеведо
16
Олейник
32
Девич
25
Зезето
11
Старгородский
0
Джакобия
0
Джакобия
11
Старгородский
0
Литовченко
7
Лысенко
7
Лысенко
0
Литовченко
15
Слюсар
37
Бордиян
37
Бордиян
15
Слюсар
8
Эдмар
25
Семочко
25
Семочко
8
Эдмар
25
Зезето
14
Поступаленко
14
Поступаленко
25
Зезето
Остались в запасе
Арсенал
Металлист
3
Андрей Распопов
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
77
Александр Иващенко
ЦФ
0
Роман Бутенко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Остались в запасе
3
Андрей Распопов
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
0
Роман Бутенко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Статистика матча Арсенал - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Помощники судьи:
Валенко Андрей
Пономарев Виталий
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
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Арсенал
Металлист
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