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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго - Гватемала
Тринидад и Тобаго - Гватемала: обзор матча 10 июля 2015
Тринидад и Тобаго
10.07.2015, пятница, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тринидад и Тобаго - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
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19.11.2025
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