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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Cибирь
Спартак-2 - Cибирь: обзор матча 03 апреля 2016
Спартак-2
03.04.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
23'
К. Савичев
50'
Д. Каюмов
83'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Cибирь
ГОЛ! 3:0!
В. Пантелеев
83'
75'
Замена
И. Якупов
️️️️
Р. Магаль
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самсонов
73'
71'
Замена
Р. Абушев
️️️️
А. Кувшинов
Замена
А. Гулиев
️️️️
К. Савичев
68'
Желтая карточка
Д. Кутин
64'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Каюмов
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
50'
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Чадов
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Зуев
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
23'
4'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Рангел Абушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Песьяков
4
Савичев
44
Лисинков
2
Кутепов
5
Кутин
9
Комбаров
52
Леонтьев
8
Самсонов
17
Зуев
7
Каюмов
13
Обухов
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
59
Иванов
3
Плопа
5
Головатенко
33
Дышеков
12
Кувшинов
37
Чеботару
99
Житнев
5
Гладышев
15
Чадов
8
Самсонов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Самсонов
7
Каюмов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Каюмов
4
Савичев
99
Гулиев
99
Гулиев
4
Савичев
17
Зуев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
17
Зуев
28
Магаль
98
Якупов
98
Якупов
28
Магаль
12
Кувшинов
66
Абушев
66
Абушев
12
Кувшинов
15
Чадов
99
Азаров
99
Азаров
15
Чадов
Остались в запасе
Спартак-2
Cибирь
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Cибирь
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
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4
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11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
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15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
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13 июля
3
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4
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2019.04.28 16:58
1
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2019.04.24 17:59
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