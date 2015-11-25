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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 25 ноября 2015
Спартак-2
25.11.2015, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
34'
А. Зуев
74'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Енисей
90'
Желтая карточка
А. Исаев
90'
Желтая карточка
А. Алиев
90'
Пенальти не реализован!
Х. Эдуардо Лескано
81'
Желтая карточка
И. Климов
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Зуев
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
74'
69'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Э. Низамутдинов
68'
Желтая карточка
И. Шабаев
Желтая карточка
А. Зуев
64'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
К. Савичев
64'
62'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Федчук
️️️️
Д. Давыдов
62'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
С. Брызгалов
60'
56'
Желтая карточка
В. Лешонок
46'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Скворцов
ГОЛ! 1:0!
А. Зуев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-3-1-2-1
47
Филиппов
44
Лисинков
92
Брызгалов
15
Пуцко
4
Савичев
94
Тимофеев
5
Кутин
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Каюмов
88
Давыдов
4-1-3-2
88
Шелия
22
Шабаев
80
Климов
23
Васильев
23
Чернов
15
Фатуллаев
8
Иванов
8
Мануковский
10
Алиев
81
Низамутдинов
92
Скворцов
92
Брызгалов
44
Фадеев
44
Фадеев
92
Брызгалов
17
Зуев
60
Зубарев
60
Зубарев
17
Зуев
4
Савичев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Савичев
88
Давыдов
10
Федчук
10
Федчук
88
Давыдов
92
Скворцов
9
Лешонок
9
Лешонок
92
Скворцов
8
Мануковский
10
Исаев
10
Исаев
8
Мануковский
81
Низамутдинов
23
Лескано
23
Лескано
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей
16
Владислав Терешкин
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
13
Самир Юсифов
ЦП
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
академии "Спартак"
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