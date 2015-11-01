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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 01 ноября 2015
Кубань (ЛФЛ)
01.11.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
6 : 2
Завершен
Локомотив
4'
В. Игнатьев
14'
Л. Мельгарехо
19'
И. Армаш
27'
Л. Мельгарехо
38'
С. Ткачев
90+1'
Р. Шишкин (АГ)
64'
У. Ниасс
75'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
ГОЛ в свои ворота! 6:2!
Р. Шишкин
90'
+1
Замена
И. Коновалов
️️️️
Д. Якуба
87'
84'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Миранчук
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Л. Мельгарехо
79'
75'
ГОЛ! 5:2!
А. Коломейцев
Пас отдал
У. Ниасс
73'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
69'
Травма
У. Ниасс
64'
ГОЛ! 5:1!
У. Ниасс
63'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Замена
С. Каретник
️️️️
С. Ткачев
44'
ГОЛ! 5:0!
С. Ткачев
38'
ГОЛ! 4:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
И. Бальде
27'
ГОЛ! 3:0!
И. Армаш
Пас отдал
А. Хубулов
19'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
В. Игнатьев
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
А. Хубулов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-2-1
31
Беленов
10
Мельгарехо
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
8
Якуба
11
Манолев
11
Ткачев
88
Хубулов
6
Бальде
4-3-1-2
1
Гилерме
49
Шишкин
43
Логашов
14
Чорлука
29
Денисов
19
Самедов
88
Ндинга
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Майкон
14
Ниасс
8
Якуба
17
Коновалов
17
Коновалов
8
Якуба
11
Ткачев
31
Каретник
31
Каретник
11
Ткачев
10
Мельгарехо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Мельгарехо
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
59
Миранчук
99
Фернандеш
99
Фернандеш
59
Миранчук
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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