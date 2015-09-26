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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Уфа
Анжи - Уфа: обзор матча 26 сентября 2015
Анжи
26.09.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
84'
У. Алмейда
68'
А. Ещенко (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Уфа
90'
+4
Желтая карточка
С. Нарубин
90'
Желтая карточка
А. Засеев
88'
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Стоцкий
87'
Желтая карточка
С. Фомин
ГОЛ! 1:1!
У. Алмейда
84'
Замена
Л. Аруна
️️️️
К. Мкртчян
81'
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Ещенко
58'
Замена
В. Галиулин
️️️️
В. Кротов
Замена
А. Мутари
️️️️
Д. Лазич
56'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
47'
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Зинченко
Замена
К. Агаларов
️️️️
Г. Тигиев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
4
Семен Фомин
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
17
Тигиев
4
Лазич
13
Тагирбеков
2
Жиров
42
Леонардо
19
Мкртчян
38
Ещенко
6
Эбесилио
9
Алмейда
10
Боли
3-4-1-1
42
Нарубин
47
Зинченко
19
Осипов
13
Засеев
34
Кацалапов
29
Пауревич
4
Фомин
70
Сафрониди
44
Игбун
57
Кротов
17
Тигиев
7
Агаларов
7
Агаларов
17
Тигиев
19
Мкртчян
25
Аруна
25
Аруна
19
Мкртчян
4
Лазич
20
Мутари
20
Мутари
4
Лазич
89
Стоцкий
4
Никитин
4
Никитин
89
Стоцкий
57
Кротов
21
Галиулин
21
Галиулин
57
Кротов
47
Зинченко
14
Семакин
14
Семакин
47
Зинченко
Остались в запасе
Анжи
Уфа
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Андрей Лунев
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Анжи - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Демешко Игорь (Химки)
Назаров Владислав (Невинномысск)
Делегат:
Сафонов Александр (Москва)
Инспектор:
Зуев Сергей (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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