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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 18 сентября 2015
Ростов
18.09.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
7'
П. Могилевец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Полоз
83'
Желтая карточка
Т. Калачев
82'
80'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Тигиев
Желтая карточка
С. Навас
75'
Желтая карточка
Х. Байрамян
74'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Бухаров
69'
64'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Леонардо
58'
Замена
Я. Боли
️️️️
А. Мутари
Замена
Б. Су Ю
️️️️
П. Могилевец
41'
ГОЛ! 1:0!
П. Могилевец
Пас отдал
Т. Маргасов
7'
Желтая карточка
Т. Маргасов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
43
Денис Терентьев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ОП
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Джанаев
43
Терентьев
15
Баштуш
44
Навас
34
Маргасов
28
Могилевец
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
11
Бухаров
3-4-2-1
30
Песьяков
17
Тигиев
3
Гаджибеков
2
Жиров
38
Ещенко
19
Мкртчян
42
Леонардо
4
Лазич
20
Мутари
25
Аруна
9
Алмейда
7
Полоз
28
Ротенберг
28
Ротенберг
7
Полоз
28
Могилевец
86
Ю
86
Ю
28
Могилевец
11
Бухаров
19
Байрамян
19
Байрамян
11
Бухаров
17
Тигиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
17
Тигиев
42
Леонардо
6
Эбесилио
6
Эбесилио
42
Леонардо
20
Мутари
10
Боли
10
Боли
20
Мутари
Остались в запасе
Ростов
Анжи
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Анжи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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