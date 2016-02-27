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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 27 февраля 2016
Саутгемптон
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Челси
42'
Ш. Лонг
75'
С. Фабрегас
89'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
90'
+3
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Азар
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Таргетт
89'
89'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Виллиан
Замена
С. Мане
️️️️
Ч. Остин
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ш. Лонг
69'
Травма
Ш. Лонг
68'
Желтая карточка
Й. Класи
65'
Желтая карточка
Р. Бертранд
64'
63'
Желтая карточка
Д. Коста
46'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Рахман Баба
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
42'
Желтая карточка
С. Дэвис
19'
7'
Замена
Оскар
️️️️
Педро
5'
Травма
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
23
Таргетт
4
ван Дейк
6
Фонте
5
Бертранд
21
Соареш
8
Класи
21
Ромеу
10
Дэвис
7
Лонг
32
Остин
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
21
Баба
4
Фабрегас
12
Оби Микел
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
23
Таргетт
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
23
Таргетт
32
Остин
10
Мане
10
Мане
32
Остин
7
Лонг
9
Пелле
9
Пелле
7
Лонг
21
Баба
29
Кенеди
29
Кенеди
21
Баба
10
Азар
18
Матич
18
Матич
10
Азар
9
Педро
8
Оскар
8
Оскар
9
Педро
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Саутгемптон - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 22:20)
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