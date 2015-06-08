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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Аваи
Гойас - Аваи: обзор матча 08 июня 2015
Гойас
08.06.2015, понедельник, 01:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
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Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
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Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
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