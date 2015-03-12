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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Аякс
Днепр - Аякс: обзор матча 12 марта 2015
Днепр
12.03.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аякс
30'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Аякс
Желтая карточка
Е. Шахов
89'
Желтая карточка
Р. Зозуля
88'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Коноплянка
82'
77'
Замена
Р. Живкович
️️️️
А. Милик
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
76'
61'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Л. Шоне
60'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Т. Сереро
Замена
Б. Гама
️️️️
Р. Безус
58'
Желтая карточка
Р. Ротань
51'
50'
Желтая карточка
Р. Базур
Желтая карточка
А. Федецкий
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Е. Коноплянка
30'
23'
Желтая карточка
Н. Бойлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
6
Эжидио
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
6
Эжидио
23
Дуглас
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
5
Федорчук
90
Безус
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
4-3-2-1
24
Силлессен
16
ван Рейн
24
Виргевер
34
Велтман
20
Бойлесен
20
Шоне
23
Базур
17
Сереро
21
Эль-Гази
18
Классен
30
Милик
22
Коноплянка
28
Шахов
28
Шахов
22
Коноплянка
90
Безус
16
Гама
16
Гама
90
Безус
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
17
Сереро
24
Синкгравен
24
Синкгравен
17
Сереро
30
Милик
34
Живкович
34
Живкович
30
Милик
20
Шоне
35
Кишна
35
Кишна
20
Шоне
Остались в запасе
Днепр
Аякс
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Днепр - Аякс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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