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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Днепр
Аякс - Днепр: обзор матча 19 марта 2015
Аякс
19.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Днепр
60'
Р. Базур
117'
М. ван дер Хоорн
97'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Днепр
120'
Желтая карточка
Д. Бойко
ГОЛ! 2:1!
М. ван дер Хоорн
117'
108'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Н. Бойлесен
100'
97'
ГОЛ! 1:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
В. Федорчук
90'
+1
Замена
Б. Гама
️️️️
В. Лучкевич
87'
Желтая карточка
Е. Шахов
Замена
Т. Сереро
️️️️
Д. Синкгравен
87'
85'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Безус
80'
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Р. Кишна
78'
Желтая карточка
Р. Кишна
70'
ГОЛ! 1:0!
Р. Базур
60'
21'
Желтая карточка
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
6
Эжидио
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-1-2-2
24
Силлессен
16
ван Рейн
34
Велтман
20
Бойлесен
24
Синкгравен
24
Виргевер
23
Базур
18
Классен
21
Эль-Гази
35
Кишна
30
Милик
3-2-3-1-1
71
Бойко
3
Лео Матос
14
Чеберячко
23
Дуглас
6
Эжидио
7
Лучкевич
23
Канкава
90
Безус
5
Федорчук
22
Коноплянка
9
Калинич
20
Бойлесен
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
20
Бойлесен
24
Синкгравен
17
Сереро
17
Сереро
24
Синкгравен
35
Кишна
30
Сигторссон
30
Сигторссон
35
Кишна
7
Лучкевич
16
Гама
16
Гама
7
Лучкевич
90
Безус
28
Шахов
28
Шахов
90
Безус
22
Коноплянка
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Коноплянка
Остались в запасе
Аякс
Днепр
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
7
Андрей Близниченко
ПВ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Аякс - Днепр
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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