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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 05 марта 2015
Ювентус
05.03.2015, четверг, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Фиорентина
24'
Ф. Льоренте
11'
М. Салах
56'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Фиорентина
Желтая карточка
К. Тевес
90'
+1
86'
Желтая карточка
М. Фернандес
78'
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
К. Маркизио
76'
75'
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
М. Касерес
74'
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Пепе
73'
68'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
64'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
40'
Желтая карточка
М. Бадель
Замена
К. Тевес
️️️️
К. Коман
35'
Желтая карточка
П. Погба
34'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
С. Пепе
24'
17'
Желтая карточка
Я. Куртич
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Сторари
19
Падоин
19
Бонуччи
21
Огбонна
4
Касерес
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
3
Пепе
21
Коман
12
Льоренте
4-1-2-2-1
33
Нето
4
Ричардс
2
Гонсало
15
Басанта
3
Алонсо
47
Бадель
27
Куртич
14
Фернандес
17
Хоакин
10
Салах
27
Гомес
3
Пепе
37
Перейра
37
Перейра
3
Пепе
21
Коман
32
Тевес
32
Тевес
21
Коман
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
47
Бадель
20
Аквилани
20
Аквилани
47
Бадель
10
Салах
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Салах
27
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
27
Гомес
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
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