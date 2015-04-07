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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 07 апреля 2015
Фиорентина
07.04.2015, вторник, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Ювентус
21'
А. Матри
44'
Р. Перейра
59'
Л. Бонуччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Ювентус
87'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Коман
86'
Красная карточка
А. Мората
82'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Р. Перейра
Замена
Н. Томович
️️️️
Гонсало
81'
77'
Желтая карточка
А. Видаль
74'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Матри
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Гомес
72'
Желтая карточка
М. Фернандес
71'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Хоакин
65'
Желтая карточка
Гонсало
61'
61'
Желтая карточка
К. Маркизио
59'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бонуччи
Пас отдал
К. Маркизио
44'
ГОЛ! 0:2!
Р. Перейра
39'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
30'
Желтая карточка
С. Стураро
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
6
Борха Валеро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
27
Стефано Стураро
ОП
37
Роберто Перейра
АП
23
Артуро Видаль
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Нето
3
Алонсо
15
Савич
15
Басанта
2
Гонсало
6
Валеро
20
Аквилани
14
Фернандес
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
4-1-2-1-2
30
Сторари
19
Падоин
14
Кьеллини
19
Бонуччи
27
Эвра
27
Стураро
23
Видаль
10
Маркизио
37
Перейра
21
Матри
21
Мората
2
Гонсало
4
Томович
4
Томович
2
Гонсало
17
Хоакин
23
Диаманти
23
Диаманти
17
Хоакин
27
Гомес
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Гомес
37
Перейра
21
Огбонна
21
Огбонна
37
Перейра
21
Матри
21
Коман
21
Коман
21
Матри
Коман
12
Льоренте
12
Льоренте
Коман
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
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