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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Кот-д'Ивуар
ДР Конго - Кот-д'Ивуар: обзор матча 04 февраля 2015
ДР Конго
04.02.2015, среда, 22:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Кот-д'Ивуар
24'
Д. Мбокани (П)
21'
Я. Туре
41'
Жервиньо
68'
В. Канон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ДР Конго - Кот-д'Ивуар
90'
+2
Замена
Л. Траоре
️️️️
В. Бони
Замена
Ф. Мубеле
️️️️
С. Макиади
79'
76'
Желтая карточка
С. Орье
Желтая карточка
Н. Кебану
72'
72'
Замена
У. Диаррассуба
️️️️
С. Тьене
70'
Желтая карточка
С. Ди
Замена
Н. Кебану
️️️️
Седрик
70'
68'
ГОЛ! 1:3!
В. Канон
Желтая карточка
К. Касусула
67'
62'
Замена
С. Калу
️️️️
М. Градель
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Д. Мбокани
61'
41'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
Пас отдал
В. Бони
28'
Желтая карточка
Я. Туре
26'
Желтая карточка
В. Канон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мбокани
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
В. Бони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
18
Седрик
ЛП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Лема Мабиди
ЦП
5
Нелсон Мунганга
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
3-2-3-2
1
Кидиаба
3
Касусула
22
Мбемба
14
Закуани
15
Кимваки
2
Мпеко
18
Седрик
6
Макиади
11
Боласи
9
Мбокани
19
Бокила
3-2-3-1-1
16
Гбохуо
21
Байи
5
Канон
4
Туре
17
Орье
5
Тьене
19
Туре
15
Градель
20
Ди
10
Жервиньо
12
Бони
18
Седрик
10
Кебану
10
Кебану
18
Седрик
6
Макиади
21
Мубеле
21
Мубеле
6
Макиади
9
Мбокани
6
Кабананга
6
Кабананга
9
Мбокани
5
Тьене
2
Диаррассуба
2
Диаррассуба
5
Тьене
15
Градель
8
Калу
8
Калу
15
Градель
12
Бони
18
Траоре
18
Траоре
12
Бони
Остались в запасе
ДР Конго
Кот-д'Ивуар
20
Лема Мабиди
ЦП
16
Никез Кюдимбана
ВР
5
Нелсон Мунганга
ЦП
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
23
Парфэйт Манданда
ВР
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
Главный тренер
Флоран Ибенге
10
Шейк Дукур
ОП
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
20
Лема Мабиди
ЦП
16
Никез Кюдимбана
ВР
5
Нелсон Мунганга
ЦП
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
23
Парфэйт Манданда
ВР
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
Остались в запасе
10
Шейк Дукур
ОП
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча ДР Конго - Кот-д'Ивуар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Эстадио де Бата
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