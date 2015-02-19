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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Фейеноорд
Рома - Фейеноорд: обзор матча 19 февраля 2015
Рома
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Фейеноорд
21'
Жервиньо
55'
К. Казим-Ричардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фейеноорд
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
86'
81'
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Верде
75'
Желтая карточка
Х. Холебас
72'
Желтая карточка
С. Кейта
72'
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Де Росси
65'
Замена
С. Думбия
️️️️
Ф. Тотти
65'
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Казим-Ричардс
29'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Л. Уилкшир
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
В. Торосидис
21'
16'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Даниэле Верде
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЛП
8
Йорди Класи
(К)
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Лекс Иммерс
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
25
Холебас
2
Янга-Мбива
44
Манолас
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Верде
10
Тотти
4-2-3-1
1
Вермеер
26
Уилкшир
5
Конголо
23
Булахруз
18
Нелом
8
Класи
21
Торнстра
10
Иммерс
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
91
Казим-Ричардс
10
Верде
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Верде
16
Де Росси
20
Кейта
20
Кейта
16
Де Росси
10
Тотти
22
Думбия
22
Думбия
10
Тотти
26
Уилкшир
2
Карсдорп
2
Карсдорп
26
Уилкшир
Остались в запасе
Рома
Фейеноорд
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Рома - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 20:55 (прямая)
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