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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Рома
Фейеноорд - Рома: обзор матча 26 февраля 2015
Фейеноорд
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рома
57'
Э. Ману
45+2'
А. Льяич
60'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Рома
88'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
А. Ачахбар
️️️️
Т. Вилена
84'
82'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Тотти
73'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Пьянич
73'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Льяич
60'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
Пас отдал
В. Торосидис
Красная карточка
Э. Мюлдер
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ману
Пас отдал
К. Эль-Ахмади
57'
Замена
Э. Ману
️️️️
Х. Булахруз
56'
Красная карточка
М. те Вреде
54'
45'
+3
Желтая карточка
М. Пьянич
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
В. Торосидис
Желтая карточка
Й. Класи
40'
30'
Желтая карточка
В. Торосидис
Замена
М. те Вреде
️️️️
К. Казим-Ричардс
29'
Травма
К. Казим-Ричардс
25'
Желтая карточка
Х. Булахруз
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Вермеер
2
Карсдорп
4
ван Бик
5
Конголо
18
Нелом
21
Торнстра
8
Класи
23
Булахруз
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
91
Казим-Ричардс
4-2-1-2-1
1
Скорупски
44
Манолас
2
Янга-Мбива
35
Торосидис
25
Холебас
20
Кейта
16
Де Росси
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
23
Булахруз
45
Ману
45
Ману
23
Булахруз
91
Казим-Ричардс
9
те Вреде
9
те Вреде
91
Казим-Ричардс
52
Вилена
29
Ачахбар
29
Ачахбар
52
Вилена
15
Пьянич
44
Наингголан
44
Наингголан
15
Пьянич
10
Тотти
5
Паредес
5
Паредес
10
Тотти
22
Льяич
11
Итурбе
11
Итурбе
22
Льяич
Остались в запасе
Фейеноорд
Рома
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
Главный тренер
Фред Руттен
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фейеноорд - Рома
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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