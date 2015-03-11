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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - ПСЖ
Челси - ПСЖ: обзор матча 11 марта 2015
Челси
11.03.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ПСЖ
81'
Г. Кэхилл
96'
Э. Азар (П)
86'
Д. Луис
114'
Т. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ПСЖ
117'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Х. Пасторе
114'
ГОЛ! 2:2!
Т. Силва
Пас отдал
Т. Мотта
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Азар
96'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Рамирес
91'
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Лавесси
Замена
К. Зума
️️️️
Н. Матич
84'
82'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
М. Верратти
82'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэхилл
81'
73'
Желтая карточка
М. Верратти
72'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Д. Коста
71'
Желтая карточка
Рамирес
51'
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
46'
40'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Оскар
36'
32'
Желтая карточка
Т. Мотта
31'
Красная карточка
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
19
Коста
3-2-2-1-2
46
Сиригу
4
Луис
5
Маркиньос
3
Силва
8
Мотта
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
18
Матич
4
Зума
4
Зума
18
Матич
7
Рамирес
11
Дрогба
11
Дрогба
7
Рамирес
15
Пасторе
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
15
Пасторе
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
6
Верратти
22
Лавесси
22
Лавесси
6
Верратти
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Челси - ПСЖ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:30 (прямая)
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