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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Челси
ПСЖ - Челси: обзор матча 17 февраля 2015
ПСЖ
17.02.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Челси
54'
Э. Кавани
36'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Челси
84'
Замена
Оскар
️️️️
С. Фабрегас
82'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
81'
Желтая карточка
М. Верратти
79'
79'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
72'
Желтая карточка
С. Фабрегас
66'
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
54'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
52'
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
4
Давид Луис
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
9
ван дер Вил
4
Луис
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
7
Рамирес
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
4
Фабрегас
8
Оскар
8
Оскар
4
Фабрегас
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
Остались в запасе
ПСЖ
Челси
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ПСЖ - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:00 (прямая)
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