Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 30 октября 2014
Мордовия
30.10.2014, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
5 : 1
Завершен
Шинник
52'
Д. Сысуев
54'
Е. Луценко
65'
О. Власов
67'
В. Васин
73'
Р. Мухаметшин
87'
А. Рылов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Шинник
87'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Рылов
Желтая карточка
Р. Нахушев
86'
ГОЛ! 5:0!
Р. Мухаметшин
73'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Луценко
70'
69'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Горбатенко
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
О. Власов
68'
ГОЛ! 4:0!
В. Васин
67'
ГОЛ! 3:0!
О. Власов
65'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
М. Ломич
63'
62'
Замена
Е. Гапон
️️️️
В. Катынсус
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
52'
46'
Замена
И. Подоляк
️️️️
С. Самодин
36'
Красная карточка
Н. Маляров
30'
Пенальти не реализован!
И. Горбатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
12
Владимир Божович
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
56
Даниил Гриднев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
92
Артем Щадин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-3-2-2
1
Коченков
8
Дудиев
12
Божович
5
Васин
32
Ломич
6
Ле Таллек
24
Шитов
84
Власов
18
Ниассе
48
Луценко
8
Сысуев
4-3-1-2
31
Пчелинцев
21
Катынсус
40
Тимошин
33
Ламанж
56
Гриднев
10
Рылов
7
Маляров
20
Войдель
23
Горбатенко
92
Щадин
22
Самодин
32
Ломич
55
Нахушев
55
Нахушев
32
Ломич
48
Луценко
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
48
Луценко
84
Власов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
84
Власов
22
Самодин
20
Подоляк
20
Подоляк
22
Самодин
21
Катынсус
33
Гапон
33
Гапон
21
Катынсус
23
Горбатенко
57
Деобальд
57
Деобальд
23
Горбатенко
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
35
Даниил Сизько
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Шинник
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+