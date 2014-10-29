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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 29 октября 2014
Уфа
29.10.2014, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Локомотив
20'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - Локомотив
90'
+2
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Павлюченко
89'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Буссуфа
88'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Касаев
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
82'
Желтая карточка
А. Килин
68'
Желтая карточка
А. Засеев
56'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Безлихотнов
55'
Замена
Т. Акахоши
️️️️
И. Пауревич
46'
Желтая карточка
А. Сухов
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Веремко
44
Тишкин
34
Тумасян
13
Верховцов
33
Сухов
13
Засеев
29
Пауревич
11
Карлос
5
Фримпонг
90
Безлихотнов
99
Ханджич
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
17
Михалик
99
Фернандеш
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Касаев
10
Павлюченко
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
90
Безлихотнов
18
Килин
18
Килин
90
Безлихотнов
29
Пауревич
27
Акахоши
27
Акахоши
29
Пауревич
11
Касаев
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Касаев
11
Буссуфа
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Буссуфа
10
Павлюченко
14
Ниасс
14
Ниасс
10
Павлюченко
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
1
Давид Юрченко
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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